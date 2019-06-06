شاهد .. الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراءعددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية.

كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديدمجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء، وللاطلاع على اللائحة انقر على الرابط.

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