النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراءعددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية.

كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديدمجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء، وللاطلاع على اللائحة انقر على الرابط.

https://bit.ly/2MvQCFW

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد .. الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراءعددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية.

كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديدمجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء، وللاطلاع على اللائحة انقر على الرابط.

https://bit.ly/2MvQCFW
06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
09:16 PM

شاهد .. الفيصل يعتمد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,059

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بعد مراجعتها وإجراءعددٍ من التعديلات الجوهرية عليها بما يتماشى مع المرحلة المقبلة.

وتضمنت اللائحة تحديد أدوار الجمعيات العمومية وعضوياتها التي انقسمت إلى فئتين ذهبية وعادية.

كما تضمنت تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي الذي تم استحداثه كمنصب جديد ضمن مجالس إدارات الأندية، كما تم تحديدمجالس إدارات الأندية من خمسة إلى تسعة أعضاء، وللاطلاع على اللائحة انقر على الرابط.

https://bit.ly/2MvQCFW

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,180
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,308
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,969

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة