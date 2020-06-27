"كورونا" يواصل نشاطه في المغرب.. إصابة 244 شخصًا جديدًا ووفاة اثنين

حصيلة المرضى ترتفع إلى 11.877

سجّل المغرب 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 11877.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 220 بعد تسجيل حالتَي وفاة جديدتَين.

وأضافت بأن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8.723 بعد تعافي 67 شخصًا آخرين.