الآسيوي: نجوم يستحقون المتابعة في نصف نهائي أبطال آسيا

تقام هذا الأسبوع مباريات ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019، حيث تتسابق أندية السد القطري والهلال السعودي وغوانغزهو ايفرغراند الصيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني على حجز بطاقتي التأهل للدور النهائي.

وتقام مباراتا الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تجري مباراتا الإياب بعد ثلاثة أسابيع، على أن يجري النهائي يومي 11 و24 نوفمبر.

ومن خلال التقرير التالي نقوم بإلقاء الضوء على أربعة نجوم يمكنهم صنع الفارق مع فرقهم والمساهمة في تحقيق الفوز.

أندريه كاريلو جناح الهلال

بينما كان بافتيمبي غوميز وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري من نجوم نادي العاصمة الرياض خلال مشواره في نسخة عام 2019 حتى الآن، فإن هنالك واحداً من أكثر اللاعبين في الآونة الأخيرة كان له تأثير كبير على حظوظ الفريق، وهو الجناح البيروفي أندريه كاريلو.

على الرغم من أنه لعب فقط في أربع مباريات في دوري الأبطال حتى الآن، إلا أن إحصائيات كاريلو تفوقت بالفعل على زملائه المعروفين.

خلال المباريات الأربع التي لعب فيها، كان معدل كاريلو في صناعة الفرصة في المباراة الواحدة ثلاث فرص، وتفوق في ست ثنائيات، وبمعدل 2.25 تسديدة في المباراة، ويفتخر بنسبة 76% في دقة التمرير. وقد قام اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بتمريرة حاسمة وهز الشباك في "الكلاسيكو السعودي" ضد منافسهم الاتحاد في دور الثمانية.

أكرم عفيف مهاجم السد

يواصل أكرم عفيف تألقه مع ناديه ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، حيث صنع عفيف فرصاً أكثر من أي لاعب آخر بعدد 26 فرصة، وبالتساوي مع زميله غابي لديه أكثر عدد من التمريرات الناجحة في الثلث الأخير من الملعب بعدد 147 تمريرة.

شينزو كوروكي مهاجم أوراوا ريد دياموندز

برز نجم الفريق البالغ من العمر 33 عاماً بمفرده مع فريقه في دور الـ16 بعد أن ساعد النادي القادم من سايتاما في العودة من تأخره إلى الفوز 2-1 أمام أولسان هيونداي، وكان كوروكي مرة أخرى متألقاً في الدور ربع النهائي، حيث سجل في مباراتي الذهاب والإياب أمام شنغهاي اس أي بي جي عندما تفوق الريدز على البطل الدوري الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج الميدان.

أندرسون تاليسكا مهاجم غوانغزهو إيفرغراند

على الرغم من ظهوره في ست مباريات من دوري أبطال آسيا، إلا أن أندرسون تاليسكا كان القوة المهيمنة على أرض الملعب، حيث سجل خمسة أهداف لفريقه الصيني حتى الآن.

لديه تهديد كبير في الكرات العالية، من خلال امتلاكه تسديدات رأسية قوية وظهر ذلك ضد كاشيما انتليرز في الدور ربع النهائي بعدما أحرز هدف التأهل لفريقه في المباراة، ليثبت المهاجم البرازيلي أنه هدّاف قناص.