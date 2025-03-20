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صور ومنشورات تدعو إلى البقاء في البيوت وأخرى تعتذر عن عدم الزيارات

لاقت استحساناً .. وتؤكّد تضامن الشعب السعودي لمواجهة الخطر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبعض مشاركات الجهات الحكومية التي لاقت قبولاً واسعاً، وتدعو إلى البقاء في البيوت وعدم الخروج.

ونشرت وزارة الداخلية صوراً لأحد رجال الأمن وهو يرتدي الكمامة وواقي اليدين ويحمل منشوراً بين يديه مكتوباً عليه "أنا مداوم علشانك اقعد في البيت علشاني".

وعلقت إحدى المنشآت الصحية منشوراً على بوابة الدخول تدعو فيه إلى عدم المصافحة وتعقيم اليدين قبل الدخول ضماناً للسلامة للجميع.

وعلّق أحد المواطنين على بابه ورقة مكتوباً عليها حفاظاً على سلامتكم وسلامتنا نعتذر عن عدم الاستقبال في البيوت.

ودعت وزارة الداخلية والجهات المعنية، إلى بقاء سكان المملكة داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج كإجراءٍ احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور ومنشورات تدعو إلى البقاء في البيوت وأخرى تعتذر عن عدم الزيارات
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبعض مشاركات الجهات الحكومية التي لاقت قبولاً واسعاً، وتدعو إلى البقاء في البيوت وعدم الخروج.

ونشرت وزارة الداخلية صوراً لأحد رجال الأمن وهو يرتدي الكمامة وواقي اليدين ويحمل منشوراً بين يديه مكتوباً عليه "أنا مداوم علشانك اقعد في البيت علشاني".

وعلقت إحدى المنشآت الصحية منشوراً على بوابة الدخول تدعو فيه إلى عدم المصافحة وتعقيم اليدين قبل الدخول ضماناً للسلامة للجميع.

وعلّق أحد المواطنين على بابه ورقة مكتوباً عليها حفاظاً على سلامتكم وسلامتنا نعتذر عن عدم الاستقبال في البيوت.

ودعت وزارة الداخلية والجهات المعنية، إلى بقاء سكان المملكة داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج كإجراءٍ احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:51 PM

صور ومنشورات تدعو إلى البقاء في البيوت وأخرى تعتذر عن عدم الزيارات

لاقت استحساناً .. وتؤكّد تضامن الشعب السعودي لمواجهة الخطر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
13
16,233

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لبعض مشاركات الجهات الحكومية التي لاقت قبولاً واسعاً، وتدعو إلى البقاء في البيوت وعدم الخروج.

ونشرت وزارة الداخلية صوراً لأحد رجال الأمن وهو يرتدي الكمامة وواقي اليدين ويحمل منشوراً بين يديه مكتوباً عليه "أنا مداوم علشانك اقعد في البيت علشاني".

وعلقت إحدى المنشآت الصحية منشوراً على بوابة الدخول تدعو فيه إلى عدم المصافحة وتعقيم اليدين قبل الدخول ضماناً للسلامة للجميع.

وعلّق أحد المواطنين على بابه ورقة مكتوباً عليها حفاظاً على سلامتكم وسلامتنا نعتذر عن عدم الاستقبال في البيوت.

ودعت وزارة الداخلية والجهات المعنية، إلى بقاء سكان المملكة داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج كإجراءٍ احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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