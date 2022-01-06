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جامعة طيبة تعلن شعارها السنوي لتعزيز مشاركة قياداتها ومنسوبيها

تحت عنوان "نحو التميز ٢٠٢٢.. التحول البرامجي الأكاديمي٢"

أطلق رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شعار الجامعة لهذا العام تحت عنوان "نحو التميز ٢٠٢٢م: التحول البرامجي الأكاديمي٢"، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة قيادات ومنسوبي الجامعة في تحقيق مقتضاه.

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق الشعار لهذا العام جاء تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وحرصاً من إدارة الجامعة على تحقيق رسالتها "المساهمة في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة مجتمعية في بيئة محفزة للتعليم والإبداع"، وسعياً منها في ترسيخ دورها التعليمي والبحثي من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وأضاف أنه ياتي كذلك تأكيداً لتوجه الجامعة في خطتها الاستراتيجية المتمثلة بـ"التميز في التعليم والتعلم" وتحقيق أهدافها وذلك بتوفير برامج دراسية مطورة وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمية وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية والاستجابة الفعالة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.
وتطلق جامعة طيبة مطلع كل عام شعارًا جديدًا يمثل هدفًا تعمل الجامعة على تحقيقه، حيث حمل شعار عام ٢٠١٧ عنوان "الفروع أولاً"، وشعار عام ٢٠١٨ عام الاستثمار والإبداع، كما جاء شعار ٢٠١٩ بعنوان "التحول الرقمي"، بينما كان شعار ٢٠٢١ بعنوان "نحو التميز: التحول البرامجي الأكاديمي ١"، ليأتي شعار هذا العام بعنوان "نحو التميز: التحول البرامجي الأكاديمي٢".

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جامعة طيبة تعلن شعارها السنوي لتعزيز مشاركة قياداتها ومنسوبيها
سبق

أطلق رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شعار الجامعة لهذا العام تحت عنوان "نحو التميز ٢٠٢٢م: التحول البرامجي الأكاديمي٢"، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة قيادات ومنسوبي الجامعة في تحقيق مقتضاه.

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق الشعار لهذا العام جاء تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وحرصاً من إدارة الجامعة على تحقيق رسالتها "المساهمة في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة مجتمعية في بيئة محفزة للتعليم والإبداع"، وسعياً منها في ترسيخ دورها التعليمي والبحثي من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وأضاف أنه ياتي كذلك تأكيداً لتوجه الجامعة في خطتها الاستراتيجية المتمثلة بـ"التميز في التعليم والتعلم" وتحقيق أهدافها وذلك بتوفير برامج دراسية مطورة وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمية وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية والاستجابة الفعالة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.
وتطلق جامعة طيبة مطلع كل عام شعارًا جديدًا يمثل هدفًا تعمل الجامعة على تحقيقه، حيث حمل شعار عام ٢٠١٧ عنوان "الفروع أولاً"، وشعار عام ٢٠١٨ عام الاستثمار والإبداع، كما جاء شعار ٢٠١٩ بعنوان "التحول الرقمي"، بينما كان شعار ٢٠٢١ بعنوان "نحو التميز: التحول البرامجي الأكاديمي ١"، ليأتي شعار هذا العام بعنوان "نحو التميز: التحول البرامجي الأكاديمي٢".

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:50 PM

جامعة طيبة تعلن شعارها السنوي لتعزيز مشاركة قياداتها ومنسوبيها

تحت عنوان "نحو التميز ٢٠٢٢.. التحول البرامجي الأكاديمي٢"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أطلق رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني شعار الجامعة لهذا العام تحت عنوان "نحو التميز ٢٠٢٢م: التحول البرامجي الأكاديمي٢"، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة قيادات ومنسوبي الجامعة في تحقيق مقتضاه.

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق الشعار لهذا العام جاء تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وحرصاً من إدارة الجامعة على تحقيق رسالتها "المساهمة في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة مجتمعية في بيئة محفزة للتعليم والإبداع"، وسعياً منها في ترسيخ دورها التعليمي والبحثي من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وأضاف أنه ياتي كذلك تأكيداً لتوجه الجامعة في خطتها الاستراتيجية المتمثلة بـ"التميز في التعليم والتعلم" وتحقيق أهدافها وذلك بتوفير برامج دراسية مطورة وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمية وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية والاستجابة الفعالة لمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.
وتطلق جامعة طيبة مطلع كل عام شعارًا جديدًا يمثل هدفًا تعمل الجامعة على تحقيقه، حيث حمل شعار عام ٢٠١٧ عنوان "الفروع أولاً"، وشعار عام ٢٠١٨ عام الاستثمار والإبداع، كما جاء شعار ٢٠١٩ بعنوان "التحول الرقمي"، بينما كان شعار ٢٠٢١ بعنوان "نحو التميز: التحول البرامجي الأكاديمي ١"، ليأتي شعار هذا العام بعنوان "نحو التميز: التحول البرامجي الأكاديمي٢".

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