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باحث: ارتباط وثيق بين "الإخوان" وولاية الفقيه.. والملالي أول من تباكى على سقوط الجماعة

"العساكر": من إستراتيجياتهم السعي لإقصاء الحكومات باعتبارهم تحت ولاية الكافر

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الشيخ نايف العساكر أن جماعة الإخوان المسلمين بعد تولي الحكم في مصر صار المرشد العام للجماعة هو المعادل السياسي للولي الفقيه في إيران، لافتاً إلى أن استضافة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لأحمد نجاد تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني بعد قيام الثورة الخمينية.

وبيَّن الشيخ نايف العساكر أن ملالي طهران هم أول من تباكى على سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، في إشارة إلى ارتباط وثيق بين الجماعة وولاية الفقيه.

‏وكشف "العساكر" عبر سلسلة من تغريداته أن من إستراتيجيات جماعة الإخوان أنهم يتعاملون مع الحكومات التي هم فيها معاملة المسلم تحت ولاية الكافر، وهذا يترتب عليه: السعي لإقصاء الحكومات التي هم بها، التعاون مع كل عدو داخلي أو خارجي، الكذب في كل معاملة يتعاملون فيها مع الدولة.

‏وأوضح "العساكر" في ختام تغريداته أن هدف جماعة الإخوان الرئيس من ذلك الوصول إلى الحكم، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً أيام الثورات العربية، مختتماً تغريداته وما هي عنا ببعيد.

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باحث: ارتباط وثيق بين "الإخوان" وولاية الفقيه.. والملالي أول من تباكى على سقوط الجماعة
سبق

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الشيخ نايف العساكر أن جماعة الإخوان المسلمين بعد تولي الحكم في مصر صار المرشد العام للجماعة هو المعادل السياسي للولي الفقيه في إيران، لافتاً إلى أن استضافة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لأحمد نجاد تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني بعد قيام الثورة الخمينية.

وبيَّن الشيخ نايف العساكر أن ملالي طهران هم أول من تباكى على سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، في إشارة إلى ارتباط وثيق بين الجماعة وولاية الفقيه.

‏وكشف "العساكر" عبر سلسلة من تغريداته أن من إستراتيجيات جماعة الإخوان أنهم يتعاملون مع الحكومات التي هم فيها معاملة المسلم تحت ولاية الكافر، وهذا يترتب عليه: السعي لإقصاء الحكومات التي هم بها، التعاون مع كل عدو داخلي أو خارجي، الكذب في كل معاملة يتعاملون فيها مع الدولة.

‏وأوضح "العساكر" في ختام تغريداته أن هدف جماعة الإخوان الرئيس من ذلك الوصول إلى الحكم، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً أيام الثورات العربية، مختتماً تغريداته وما هي عنا ببعيد.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
12:33 AM

باحث: ارتباط وثيق بين "الإخوان" وولاية الفقيه.. والملالي أول من تباكى على سقوط الجماعة

"العساكر": من إستراتيجياتهم السعي لإقصاء الحكومات باعتبارهم تحت ولاية الكافر

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
25
3,653

أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الشيخ نايف العساكر أن جماعة الإخوان المسلمين بعد تولي الحكم في مصر صار المرشد العام للجماعة هو المعادل السياسي للولي الفقيه في إيران، لافتاً إلى أن استضافة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لأحمد نجاد تعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس إيراني بعد قيام الثورة الخمينية.

وبيَّن الشيخ نايف العساكر أن ملالي طهران هم أول من تباكى على سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، في إشارة إلى ارتباط وثيق بين الجماعة وولاية الفقيه.

‏وكشف "العساكر" عبر سلسلة من تغريداته أن من إستراتيجيات جماعة الإخوان أنهم يتعاملون مع الحكومات التي هم فيها معاملة المسلم تحت ولاية الكافر، وهذا يترتب عليه: السعي لإقصاء الحكومات التي هم بها، التعاون مع كل عدو داخلي أو خارجي، الكذب في كل معاملة يتعاملون فيها مع الدولة.

‏وأوضح "العساكر" في ختام تغريداته أن هدف جماعة الإخوان الرئيس من ذلك الوصول إلى الحكم، مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً أيام الثورات العربية، مختتماً تغريداته وما هي عنا ببعيد.

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