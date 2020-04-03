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رابطة الدوري الإنجليزي: لن يستأنف الدوري قبل رحيل "كورونا"

أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة أن الدوري لن يستأنف في مايو المقبل، مشيرة إلى أنها ستستشير الأندية ولاعبيها بشأن تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الأندية العشرون من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري إلى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم "آمنة ومناسبة".

وكتبت الرابطة في بيان الجمعة "قررت أندية البريميرليج بالإجماع استشارة اللاعبين بشأن مجموعة من الإجراءات تجمع بين التخفيض والتأجيل المشروط للرواتب بما مجموعه 30%".

وتابع البيان أن الأندية "أقرت بأن البريميرليج لن تستأنف مطلع مايو وأن موسم 2019-2020 لا يمكن استئنافه إلا عندما يكون ذلك ممكناً بطريقة آمنة ومناسبة تماماً".

وأضاف "يبقى الهدف المشترك استكمال كل البطولات الوطنية ومباريات الكأس المتبقية، للحفاظ على نزاهة جميع المسابقات، أي عودة للعب لن تكون سوى بدعم كامل من الحكومة وعندما تسمح التوصيات الطبية".

فيروس كورونا الجديد الدوري الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رابطة الدوري الإنجليزي: لن يستأنف الدوري قبل رحيل "كورونا"
سبق

أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة أن الدوري لن يستأنف في مايو المقبل، مشيرة إلى أنها ستستشير الأندية ولاعبيها بشأن تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الأندية العشرون من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري إلى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم "آمنة ومناسبة".

وكتبت الرابطة في بيان الجمعة "قررت أندية البريميرليج بالإجماع استشارة اللاعبين بشأن مجموعة من الإجراءات تجمع بين التخفيض والتأجيل المشروط للرواتب بما مجموعه 30%".

وتابع البيان أن الأندية "أقرت بأن البريميرليج لن تستأنف مطلع مايو وأن موسم 2019-2020 لا يمكن استئنافه إلا عندما يكون ذلك ممكناً بطريقة آمنة ومناسبة تماماً".

وأضاف "يبقى الهدف المشترك استكمال كل البطولات الوطنية ومباريات الكأس المتبقية، للحفاظ على نزاهة جميع المسابقات، أي عودة للعب لن تكون سوى بدعم كامل من الحكومة وعندما تسمح التوصيات الطبية".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
11:12 PM

رابطة الدوري الإنجليزي: لن يستأنف الدوري قبل رحيل "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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أ ف ب: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة أن الدوري لن يستأنف في مايو المقبل، مشيرة إلى أنها ستستشير الأندية ولاعبيها بشأن تخفيض رواتب قد يصل إلى نسبة 30%، لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الأندية العشرون من الدرجة الممتازة على تمديد تعليق الدوري إلى أجل غير مسمى، حتى تصبح عودة كرة القدم "آمنة ومناسبة".

وكتبت الرابطة في بيان الجمعة "قررت أندية البريميرليج بالإجماع استشارة اللاعبين بشأن مجموعة من الإجراءات تجمع بين التخفيض والتأجيل المشروط للرواتب بما مجموعه 30%".

وتابع البيان أن الأندية "أقرت بأن البريميرليج لن تستأنف مطلع مايو وأن موسم 2019-2020 لا يمكن استئنافه إلا عندما يكون ذلك ممكناً بطريقة آمنة ومناسبة تماماً".

وأضاف "يبقى الهدف المشترك استكمال كل البطولات الوطنية ومباريات الكأس المتبقية، للحفاظ على نزاهة جميع المسابقات، أي عودة للعب لن تكون سوى بدعم كامل من الحكومة وعندما تسمح التوصيات الطبية".

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