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"منظمة التحرير": إقفال مداخل المخيمات في لبنان لمنع "كورونا"

أخضعت الفرق الطبية العابرة للفحص وقدّمت لهم سبل الوقاية

أقفلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مداخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالسواتر الخشبية ومنعت الدخول إلى المخيمات إلا من خلال مدخل واحد تمّ تجهيزه بالفرق الطبية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأكّدت القيادة الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها أبقت على مدخل واحد لكل مخيم، وأخضعت الفرق الطبية العاملة العابرين إلى المخيمات للفحص الطبي وقدمت لهم سبل الوقاية؛ لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، أن مستشفى الهمشري التابع لها شرق مدينة صيدا اللبنانية، أصبح لديه الأجهزة الكاملة والاستعدادات التامة لإجراء الفحوص للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت الجمعية إلى أن المصاب يُنقل إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، بسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، بعد التأكّد من إصابته.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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"منظمة التحرير": إقفال مداخل المخيمات في لبنان لمنع "كورونا"
سبق

أقفلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مداخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالسواتر الخشبية ومنعت الدخول إلى المخيمات إلا من خلال مدخل واحد تمّ تجهيزه بالفرق الطبية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأكّدت القيادة الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها أبقت على مدخل واحد لكل مخيم، وأخضعت الفرق الطبية العاملة العابرين إلى المخيمات للفحص الطبي وقدمت لهم سبل الوقاية؛ لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، أن مستشفى الهمشري التابع لها شرق مدينة صيدا اللبنانية، أصبح لديه الأجهزة الكاملة والاستعدادات التامة لإجراء الفحوص للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت الجمعية إلى أن المصاب يُنقل إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، بسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، بعد التأكّد من إصابته.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:23 PM

"منظمة التحرير": إقفال مداخل المخيمات في لبنان لمنع "كورونا"

أخضعت الفرق الطبية العابرة للفحص وقدّمت لهم سبل الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقفلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت مداخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالسواتر الخشبية ومنعت الدخول إلى المخيمات إلا من خلال مدخل واحد تمّ تجهيزه بالفرق الطبية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأكّدت القيادة الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها أبقت على مدخل واحد لكل مخيم، وأخضعت الفرق الطبية العاملة العابرين إلى المخيمات للفحص الطبي وقدمت لهم سبل الوقاية؛ لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، أن مستشفى الهمشري التابع لها شرق مدينة صيدا اللبنانية، أصبح لديه الأجهزة الكاملة والاستعدادات التامة لإجراء الفحوص للمرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت الجمعية إلى أن المصاب يُنقل إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، بسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني، بعد التأكّد من إصابته.

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