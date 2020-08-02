شاهد.. مؤسسة تنقل عمالها في حوض مركبة مكشوف بالقنفذة

مطالبات بإيقاع العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار المخالفة

رصدت "سبق" اليوم قائد مركبة تتبع لإحدى المؤسسات المنفذة لأحد الكباري بسبت الجارة شرق القنفذة أثناء نقله عدداً من العاملين بالمشروع في حوض المركبة المكشوف ما ينذر بخطر ويهدد سلامتهم.



يأتي هذا في ظل الكثافة المرورية للمركبات التي يشهدها الطريق وذلك في إجراء مخالف لقواعد السلامة المرورية العامة ونظام استخدام المركبات ونقل الأشخاص.



واستنكر المسافرون الإجراء الذي قام به قائد المركبة وضربه بقواعد المرور عرض الحائط مطالبين بإيقاع العقوبات الرادعة التي تضمن عدم تكرار المخالفة.