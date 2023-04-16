النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في 7 محافظات بمكة.. إجمالي الإصابات 2357 وتعافي 300 ووفاة 37

منذ بداية انتشار الفيروس بالمنطقة

لم تكن 7 محافظات بمكة المكرمة بمنأى عن فيروس كورونا المستجد، بجانب العاصمة المقدسة، فضلاً عن أن 9 محافظات بالمنطقة لم تسجّل حتى الآن أي حالة إصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها السبع؛ 2357 حالة من بين 6380 حالة موزعة على مستوى المملكة.

ففي العاصمة المقدسة؛ بلغ إجمالي الحالات 1259 حالة، بينها 1110 حالات نشطة، و125 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و24 حالة وفاة، وفي جدة سجلت 990 حالة، بينها 781 حالة نشطة، و196 حالة تماثلت للشفاء، و13 حالة وفاة.

فيما سجلت محافظة الطائف من بداية تفشي الفيروس حتى الآن 84 حالة، بينها 68 حالة نشطة، و16 حالة تماثلت للشفاء، وفي القنفذة بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا 4 حالات، بينها 3 حالات نشطة، وحالة وحيدة تماثلت للشفاء.

بينما في الليث سُجلت لأول مرة اليوم حالتان جديدتان إصابة بفيروس كورونا، وفي أضم حالة واحدة، وكذلك الحال في محافظة ميسان؛ حالة واحدة، فيما سجلت محافظة خليص 16 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا الجديد في المنطقة 37 حالة وفاة من بين 83 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي؛ 338 حالة.

ولا تزال الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية الطبية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، بلغ في المجمل 1982 حالة.

وخلت 9 محافظات بمنطقة مكة المكرمة من فيروس كورونا الجديد، حيث لم تسجل ولا حالة واحدة حتى الآن، وهي؛ رابغ، وتربة، والخرمة، ورنية، والكامل، والعرضيات، والمويه، وبحرة، والجموم، وذلك بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة فيما يتعلق بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كورونا في 7 محافظات بمكة.. إجمالي الإصابات 2357 وتعافي 300 ووفاة 37
سبق

لم تكن 7 محافظات بمكة المكرمة بمنأى عن فيروس كورونا المستجد، بجانب العاصمة المقدسة، فضلاً عن أن 9 محافظات بالمنطقة لم تسجّل حتى الآن أي حالة إصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها السبع؛ 2357 حالة من بين 6380 حالة موزعة على مستوى المملكة.

ففي العاصمة المقدسة؛ بلغ إجمالي الحالات 1259 حالة، بينها 1110 حالات نشطة، و125 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و24 حالة وفاة، وفي جدة سجلت 990 حالة، بينها 781 حالة نشطة، و196 حالة تماثلت للشفاء، و13 حالة وفاة.

فيما سجلت محافظة الطائف من بداية تفشي الفيروس حتى الآن 84 حالة، بينها 68 حالة نشطة، و16 حالة تماثلت للشفاء، وفي القنفذة بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا 4 حالات، بينها 3 حالات نشطة، وحالة وحيدة تماثلت للشفاء.

بينما في الليث سُجلت لأول مرة اليوم حالتان جديدتان إصابة بفيروس كورونا، وفي أضم حالة واحدة، وكذلك الحال في محافظة ميسان؛ حالة واحدة، فيما سجلت محافظة خليص 16 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا الجديد في المنطقة 37 حالة وفاة من بين 83 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي؛ 338 حالة.

ولا تزال الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية الطبية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، بلغ في المجمل 1982 حالة.

وخلت 9 محافظات بمنطقة مكة المكرمة من فيروس كورونا الجديد، حيث لم تسجل ولا حالة واحدة حتى الآن، وهي؛ رابغ، وتربة، والخرمة، ورنية، والكامل، والعرضيات، والمويه، وبحرة، والجموم، وذلك بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة فيما يتعلق بالفيروس.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
06:23 PM

كورونا في 7 محافظات بمكة.. إجمالي الإصابات 2357 وتعافي 300 ووفاة 37

منذ بداية انتشار الفيروس بالمنطقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
5,942

لم تكن 7 محافظات بمكة المكرمة بمنأى عن فيروس كورونا المستجد، بجانب العاصمة المقدسة، فضلاً عن أن 9 محافظات بالمنطقة لم تسجّل حتى الآن أي حالة إصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها السبع؛ 2357 حالة من بين 6380 حالة موزعة على مستوى المملكة.

ففي العاصمة المقدسة؛ بلغ إجمالي الحالات 1259 حالة، بينها 1110 حالات نشطة، و125 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و24 حالة وفاة، وفي جدة سجلت 990 حالة، بينها 781 حالة نشطة، و196 حالة تماثلت للشفاء، و13 حالة وفاة.

فيما سجلت محافظة الطائف من بداية تفشي الفيروس حتى الآن 84 حالة، بينها 68 حالة نشطة، و16 حالة تماثلت للشفاء، وفي القنفذة بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا 4 حالات، بينها 3 حالات نشطة، وحالة وحيدة تماثلت للشفاء.

بينما في الليث سُجلت لأول مرة اليوم حالتان جديدتان إصابة بفيروس كورونا، وفي أضم حالة واحدة، وكذلك الحال في محافظة ميسان؛ حالة واحدة، فيما سجلت محافظة خليص 16 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا الجديد في المنطقة 37 حالة وفاة من بين 83 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي؛ 338 حالة.

ولا تزال الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية الطبية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، بلغ في المجمل 1982 حالة.

وخلت 9 محافظات بمنطقة مكة المكرمة من فيروس كورونا الجديد، حيث لم تسجل ولا حالة واحدة حتى الآن، وهي؛ رابغ، وتربة، والخرمة، ورنية، والكامل، والعرضيات، والمويه، وبحرة، والجموم، وذلك بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة فيما يتعلق بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة