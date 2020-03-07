النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التقرير الأولي لتحطم الطائرة الإثيوبية يحمّل "بوينج" المسؤولية

الكارثة التي وقعت في مارس 2019 وأودت بحياة 157 شخصاً

يتجه المحققون الإثيوبيون في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس" العام الماضي، إلى تحميل الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرة المسؤولية عن الكارثة.

وقالت "بلومبيرغ"، الجمعة، إن المحققين الإثيوبيين خلصوا بشكل مبدئي، إلى أن تحطم الطائرة "بوينج 737 ماكس"، العام الماضي، "نجم عن تصميم الطائرة".

وأضافت "بلومبيرغ"، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن مسودة تقرير يجري تداوله بين المشاركين في التحقيق، أن هذه النتائج لا تقول شيئاً يُذكر أو لا شيء على الإطلاق بشأن أداء شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو طاقم الطيران، وأن هذا أثار قلقاً لدى بعض المشاركين في التحقيق.

ومن المحتمل وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن تطلب الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل، التي تلقت نسخة من مسودة التقرير المبدئي، إجراء تعديلات أو تقديم رأي مخالف.

وكان تقرير مبدئي عن الحادث، نشرته السلطات الإثيوبية في أبريل من العام الماضي، قد قال إن قراءة خاطئة لأجهزة الاستشعار وأوامر تلقائية عديدة جعلت مقدمة الطائرة تتجه نحو الأسفل أسهمت في الكارثة التي وقعت في 10 مارس 2019 وأودت بحياة 157 شخصاً.

وتم وقف تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" على مستوى العالم منذ نحو عام بعد حادثتَي تحطم طائرتين من الطراز نفسه في إندونيسيا وإثيوبيا، إضافة إلى اكتشاف عديد من المشكلات في الطائرة ذاتها بُعيد إيقافها وإجراء فحوص عليها.

جديرٌ بالذكر أن حادثة الطائرة الإثيوبية وقعت بعد شهور قليلة على حادثة تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية التي سقطت في البحر في أكتوبر 2018 وقُتل فيها 189 شخصاً.

تحطم الطائرة الإثيوبية بوينج

الرئيسية/ محطات

اعلان
التقرير الأولي لتحطم الطائرة الإثيوبية يحمّل "بوينج" المسؤولية
سبق

يتجه المحققون الإثيوبيون في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس" العام الماضي، إلى تحميل الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرة المسؤولية عن الكارثة.

وقالت "بلومبيرغ"، الجمعة، إن المحققين الإثيوبيين خلصوا بشكل مبدئي، إلى أن تحطم الطائرة "بوينج 737 ماكس"، العام الماضي، "نجم عن تصميم الطائرة".

وأضافت "بلومبيرغ"، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن مسودة تقرير يجري تداوله بين المشاركين في التحقيق، أن هذه النتائج لا تقول شيئاً يُذكر أو لا شيء على الإطلاق بشأن أداء شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو طاقم الطيران، وأن هذا أثار قلقاً لدى بعض المشاركين في التحقيق.

ومن المحتمل وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن تطلب الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل، التي تلقت نسخة من مسودة التقرير المبدئي، إجراء تعديلات أو تقديم رأي مخالف.

وكان تقرير مبدئي عن الحادث، نشرته السلطات الإثيوبية في أبريل من العام الماضي، قد قال إن قراءة خاطئة لأجهزة الاستشعار وأوامر تلقائية عديدة جعلت مقدمة الطائرة تتجه نحو الأسفل أسهمت في الكارثة التي وقعت في 10 مارس 2019 وأودت بحياة 157 شخصاً.

وتم وقف تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" على مستوى العالم منذ نحو عام بعد حادثتَي تحطم طائرتين من الطراز نفسه في إندونيسيا وإثيوبيا، إضافة إلى اكتشاف عديد من المشكلات في الطائرة ذاتها بُعيد إيقافها وإجراء فحوص عليها.

جديرٌ بالذكر أن حادثة الطائرة الإثيوبية وقعت بعد شهور قليلة على حادثة تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية التي سقطت في البحر في أكتوبر 2018 وقُتل فيها 189 شخصاً.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:40 AM

التقرير الأولي لتحطم الطائرة الإثيوبية يحمّل "بوينج" المسؤولية

الكارثة التي وقعت في مارس 2019 وأودت بحياة 157 شخصاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,108

يتجه المحققون الإثيوبيون في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس" العام الماضي، إلى تحميل الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرة المسؤولية عن الكارثة.

وقالت "بلومبيرغ"، الجمعة، إن المحققين الإثيوبيين خلصوا بشكل مبدئي، إلى أن تحطم الطائرة "بوينج 737 ماكس"، العام الماضي، "نجم عن تصميم الطائرة".

وأضافت "بلومبيرغ"، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن مسودة تقرير يجري تداوله بين المشاركين في التحقيق، أن هذه النتائج لا تقول شيئاً يُذكر أو لا شيء على الإطلاق بشأن أداء شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو طاقم الطيران، وأن هذا أثار قلقاً لدى بعض المشاركين في التحقيق.

ومن المحتمل وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن تطلب الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل، التي تلقت نسخة من مسودة التقرير المبدئي، إجراء تعديلات أو تقديم رأي مخالف.

وكان تقرير مبدئي عن الحادث، نشرته السلطات الإثيوبية في أبريل من العام الماضي، قد قال إن قراءة خاطئة لأجهزة الاستشعار وأوامر تلقائية عديدة جعلت مقدمة الطائرة تتجه نحو الأسفل أسهمت في الكارثة التي وقعت في 10 مارس 2019 وأودت بحياة 157 شخصاً.

وتم وقف تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" على مستوى العالم منذ نحو عام بعد حادثتَي تحطم طائرتين من الطراز نفسه في إندونيسيا وإثيوبيا، إضافة إلى اكتشاف عديد من المشكلات في الطائرة ذاتها بُعيد إيقافها وإجراء فحوص عليها.

جديرٌ بالذكر أن حادثة الطائرة الإثيوبية وقعت بعد شهور قليلة على حادثة تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية التي سقطت في البحر في أكتوبر 2018 وقُتل فيها 189 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,935
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,037
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,183

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة