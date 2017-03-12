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مصر.. ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" إلى 67 حالة وشفاء 8 مصابين

"الصحة المصرية ": تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا المستجد"، من المخالطين للحالات الإيجابية التي اُكتُشفت والإعلان عنها مسبقاً، منهم 6 مصريين وشخص أجنبي، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس في مصر إلى 67 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس "كورونا المستجد" من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

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مصر.. ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" إلى 67 حالة وشفاء 8 مصابين
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا المستجد"، من المخالطين للحالات الإيجابية التي اُكتُشفت والإعلان عنها مسبقاً، منهم 6 مصريين وشخص أجنبي، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس في مصر إلى 67 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس "كورونا المستجد" من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:51 PM

مصر.. ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" إلى 67 حالة وشفاء 8 مصابين

"الصحة المصرية ": تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 7 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا المستجد"، من المخالطين للحالات الإيجابية التي اُكتُشفت والإعلان عنها مسبقاً، منهم 6 مصريين وشخص أجنبي، ليرتفع إجمالي الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس في مصر إلى 67 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس "كورونا المستجد" من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.

وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.

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