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قادة دول مجلس التعاون الخليجي يبدؤون بالتوافد على مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة

استقبلهم خادم الحرمين بقصر الصفا بمكة المكرمة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدؤوا حاليًا بالتوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، حيث تستضيف المملكة في مكة المكرمة قمتين طارئتين خليجية وعربية اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة، وقمة ثالثة غدًا الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14.

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قادة دول مجلس التعاون الخليجي يبدؤون بالتوافد على مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدؤوا حاليًا بالتوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، حيث تستضيف المملكة في مكة المكرمة قمتين طارئتين خليجية وعربية اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة، وقمة ثالثة غدًا الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:01 PM

قادة دول مجلس التعاون الخليجي يبدؤون بالتوافد على مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة

استقبلهم خادم الحرمين بقصر الصفا بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين بدؤوا حاليًا بالتوافد على قصر الصفا بمكة المكرمة مقر انعقاد القمة الخليجية الطارئة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، حيث تستضيف المملكة في مكة المكرمة قمتين طارئتين خليجية وعربية اليوم الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة، وقمة ثالثة غدًا الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14.

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