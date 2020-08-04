في جولة عنوانها "عيدنا .. عيدين".. الفتح يكرم الفيحاء بهدفين

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح انتصاراً مهماً على ضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء لحساب الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ14، في حين تجمد رصيد الفيحاء على 27 نقطة في المركز الـ11.

في الشوط الأول وتحديداً عند الدقيقة 14 احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء لصالح الفتح أحرز منها المغربي مروان سعدان هدف التقدم للفتح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف يتيم.

وفي الدقيقة 75 من الشوط الثاني أضاف الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح بعد هجمة مرتدة نموذجية حين تلقى عرضية مميزة من محمد السعيد ليضعها في الشباك الفيحاوية معلناً تقدم فريقه بالهدف الثاني.