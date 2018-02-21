"ديوانية الضبعان" تستضيف المستشار في الديوان الملكي "السدحان"

أقام المحامي المعروف محمد الضبعان في ديوانيته بالرياض حفل عشاء للأمين العام لمجلس الوزراء السابق والمستشار في الديوان الملكي عبدالرحمن السدحان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن مشيط وأبنائه، والسفير علي عواض عسيري، ووزير الصحة الأسبق محمد الهيازع، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله ملفي، وحضور كريم من أصحاب المعالي والسعادة.

يُذكر أن "السدحان" الذي عاصر ملوك السعودية خادمًا لدينه ووطنه، معتزًا بكفاءته وتاريخه المشرف، قد تقاعد مؤخرًا من منصبه في مجلس الوزراء، وصدر أمرٌ ملكي كريم بتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي، ولا يزال كذلك حتى الوقت الحالي.