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"التجارة": تراخيص تخفيضات نهاية العام متاحة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

الوزارة دعت المحال والمتاجر الإلكترونية للتقدم بطلب والاستفادة من الخدمة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم تخفيضات نهاية العام عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 28 ربيع الآخر حتى 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق لـ25 ديسمبر 2019م حتى 5 يناير 2020م، حيث سيتمكن أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً، والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من العام الماضي.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة بالتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa. واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

وزارة التجارة والاستثمار تراخيص التخفيضات نظام التخفيضات الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": تراخيص تخفيضات نهاية العام متاحة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم تخفيضات نهاية العام عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 28 ربيع الآخر حتى 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق لـ25 ديسمبر 2019م حتى 5 يناير 2020م، حيث سيتمكن أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً، والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من العام الماضي.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة بالتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa. واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
03:39 PM

"التجارة": تراخيص تخفيضات نهاية العام متاحة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

الوزارة دعت المحال والمتاجر الإلكترونية للتقدم بطلب والاستفادة من الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم تخفيضات نهاية العام عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 28 ربيع الآخر حتى 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق لـ25 ديسمبر 2019م حتى 5 يناير 2020م، حيث سيتمكن أصحاب المحالّ التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً، والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من العام الماضي.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة بالتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa. واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

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