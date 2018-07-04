حادث تصادم لحافلة يصرع 5 ويصيب 12 في جدة

وقع اليوم حادث مروري مروع لسيارة من نوع حافلة تقل 17 راكبا بطريق الملك باتجاه الشمال نتج عنه وفاة 5 وإصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تلقت بلاغاً صباح اليوم عند الساعة 06:04 من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.
وأضاف: على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد راشد وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات و12 مصابا وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعا إلى أقرب منشأة صحية.
وقع اليوم حادث مروري مروع لسيارة من نوع حافلة تقل 17 راكبا بطريق الملك باتجاه الشمال نتج عنه وفاة 5 وإصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تلقت بلاغاً صباح اليوم عند الساعة 06:04 من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.
وأضاف: على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد راشد وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات و12 مصابا وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعا إلى أقرب منشأة صحية.
وقع اليوم حادث مروري مروع لسيارة من نوع حافلة تقل 17 راكبا بطريق الملك باتجاه الشمال نتج عنه وفاة 5 وإصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تلقت بلاغاً صباح اليوم عند الساعة 06:04 من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.
وأضاف: على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد راشد وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات و12 مصابا وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعا إلى أقرب منشأة صحية.