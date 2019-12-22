"الخدمة المدنية" تربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ #أبشر بداية من 15 يناير
قالت: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين
قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها تعتزم ربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ "#أبشر"، ابتداءً من 15 يناير المقبل.
وأضافت الوزارة: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة #الخدمة_المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموحّد "أبشر".
"الخدمة المدنية" تربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ #أبشر بداية من 15 يناير
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-12-22
قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها تعتزم ربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ "#أبشر"، ابتداءً من 15 يناير المقبل.
وأضافت الوزارة: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة #الخدمة_المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموحّد "أبشر".
22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:38 PM
"الخدمة المدنية" تربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ #أبشر بداية من 15 يناير
قالت: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين
قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها تعتزم ربط جميع خدماتها الإلكترونية بـ "#أبشر"، ابتداءً من 15 يناير المقبل.
وأضافت الوزارة: تعزيزاً لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م، سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة #الخدمة_المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموحّد "أبشر".