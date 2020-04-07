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سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منه

تُعدُّ أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم

قفزت أسهم شركة "كرنفال" بأكثر من 20٪ اليوم الثلاثاء؛ لتواصل مكاسب يوم الاثنين بعد أن تداولت تقارير عالمية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 8.2 % من أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم، أي ما يقارب 43.5 مليون سهم في الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها.

وارتفع سهم "كرنفال" في تداولات أمس الاثنين قبل أن يرتفع مرة أخرى في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ووصفت وكالة بلومبيرغ أمس عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.

هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.


صندوق الاستثمارات السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منه
سبق

قفزت أسهم شركة "كرنفال" بأكثر من 20٪ اليوم الثلاثاء؛ لتواصل مكاسب يوم الاثنين بعد أن تداولت تقارير عالمية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 8.2 % من أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم، أي ما يقارب 43.5 مليون سهم في الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها.

وارتفع سهم "كرنفال" في تداولات أمس الاثنين قبل أن يرتفع مرة أخرى في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ووصفت وكالة بلومبيرغ أمس عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.

هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.


07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:10 PM

سهم "كرنفال" يقفز 20 % عقب استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصة منه

تُعدُّ أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم

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محمد البقمي - الرياض
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قفزت أسهم شركة "كرنفال" بأكثر من 20٪ اليوم الثلاثاء؛ لتواصل مكاسب يوم الاثنين بعد أن تداولت تقارير عالمية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 8.2 % من أكبر مشغِّل رحلات بحرية في العالم، أي ما يقارب 43.5 مليون سهم في الشركة التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها.

وارتفع سهم "كرنفال" في تداولات أمس الاثنين قبل أن يرتفع مرة أخرى في تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ووصفت وكالة بلومبيرغ أمس عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.

هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.


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