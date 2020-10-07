"التقاعد": أكثر من مليون زائر لبوابة المؤسسة الإلكترونية خلال سبتمبر

عدد طلبات خطاب "تعريف بالمعاش" تجاوز أكثر من 131 ألف طلب

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد تضاعف عدد زيارات البوابة الإلكترونية لشهر سبتمبر ووصولها لعدد قياسي مقدراً بأكثر من مليون زائر، في خطوة تُعدُّ مؤشراً على تزايد اعتماد عملاء المؤسسة على بوابة الخدمات الإلكترونية ونجاح برنامج التحول الرقمي الذي سعت إليه "التقاعد" منذُ أواخر العام 2018.

ووفقاً لتقريرها الشهري لإحصاءات الخدمات الإلكترونية كشفت "التقاعد" عن تحقيقها لنتائج متقدمة لتحولاتها الرقمية في الخدمات الإلكترونية المختلفة، حيث بلغت عدد طلبات بطاقات التقاعد الإلكترونية عبر البوابة والتطبيق الذكي أكثر من 20 ألف طلب، وبلغت عدد طلبات خطاب تعريف بالمعاش أكثر من 131 ألف طلب، بينما بلغ عدد المسجلين الجدد في الخدمات الالكترونية أكثر من 20 ألف مسجل، وبلغت عدد مرات تحميل التطبيق اكثر من 16 ألف تحميل على كلا المنصتين (iOS) و(Android).

وقد استقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 58 ألف مكالمة، وإنجاز أكثر من 33 ألف معاملة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في "تويتر".

وأوضح التقرير أن عدد زيارات بوابة المؤسسة الإلكترونية لهذا الشهر بلغت أكثر من مليون زيارة، في إشارة إلى زيادة حجم الزيارة بمعدلات متزايدة عن سابقتها متوافقة مع الاهتمام الذي أولته المؤسسة بتوجيهات المقام السامي في التحول الرقمي، وما عكسه ذلك الاهتمام من متابعة حثيثة لتطبيق التحول الرقمي على كافة معاملات وإجراءات المؤسسة وخدماتها المختلفة، تيسيراً على عملائها للوصول إلى خدماتهم، وإسراعاً في تنفيذ الإجراءات.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمل بشكل مستمر وفاعل على تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية 2022.