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مستشفى المحاني العام في النطاق الأخضر لـ"سباهي" في أول تقييم له

بعد حصوله على درجة عالية في تحقيق متطلبات سلامة المرضى

حقق مستشفى المحاني العام، التابع لمديرية الشؤون الصحية، مستوى متقدمًا في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى "سباهي".

جاء ذلك، بعد حصوله على درجة عالية في تقييم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI؛ وبذلك أُدرِج المستشفى ضمن النطاق الأخضر في تطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى، ويدخل للنطاق الأول من أول تقييم يخضع له بعد افتتاحه.

وبارك مدير مستشفى المحاني، مفرح السواجي، لمدير الشوؤن الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، ولزملائه وزميلاته في المستشفى، على هذا الإنجاز.

مستشفى المحاني العام مديرية الشؤون الصحية سباهي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى المحاني العام في النطاق الأخضر لـ"سباهي" في أول تقييم له
سبق

حقق مستشفى المحاني العام، التابع لمديرية الشؤون الصحية، مستوى متقدمًا في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى "سباهي".

جاء ذلك، بعد حصوله على درجة عالية في تقييم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI؛ وبذلك أُدرِج المستشفى ضمن النطاق الأخضر في تطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى، ويدخل للنطاق الأول من أول تقييم يخضع له بعد افتتاحه.

وبارك مدير مستشفى المحاني، مفرح السواجي، لمدير الشوؤن الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، ولزملائه وزميلاته في المستشفى، على هذا الإنجاز.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
03:29 PM

مستشفى المحاني العام في النطاق الأخضر لـ"سباهي" في أول تقييم له

بعد حصوله على درجة عالية في تحقيق متطلبات سلامة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق مستشفى المحاني العام، التابع لمديرية الشؤون الصحية، مستوى متقدمًا في برنامج المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى "سباهي".

جاء ذلك، بعد حصوله على درجة عالية في تقييم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI؛ وبذلك أُدرِج المستشفى ضمن النطاق الأخضر في تطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى، ويدخل للنطاق الأول من أول تقييم يخضع له بعد افتتاحه.

وبارك مدير مستشفى المحاني، مفرح السواجي، لمدير الشوؤن الصحية بالطائف، سعيد القحطاني، ولزملائه وزميلاته في المستشفى، على هذا الإنجاز.

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