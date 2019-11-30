"كف بدم" و"وكر إجهاض" يتصدران أسبوعًا مكيًّا بدأ بهزة وانتهى بانهيار!

فيما شغلت رسوم المواقف المعلمين أخذت صكوك الشرائع ودخان الحرم حيزًا

حمل الأسبوع الماضي في طياته أحداثاً شهدتها مكة المكرمة؛ حيث الهزة الأرضية التي شعر بها سكان قرى شرقي مكة المكرمة، وضبط منزل شعبي بحي الزهور اتخذه عمالة وكراً لممارسة الطب وإجراء عمليات الإجهاض، إلى جانب انفجار سحابة غاز بعمارة مكونة من طابقين انتهى بوفاة شخص ونجاة عائلة بأعجوبة؛ حيث تحمل السطور القادمة أحداثًا من أسبوع مكي.



هزة أرضية

فقد أعلن المركز الوطني للزلازل، مطلع الأسبوع الماضي، أن شرقي مكة المكرمة سجل هزة أرضية بلغت قوتها "6 , 2" درجة على مقياس ريختر.



وقال المركز بحسب رسالة اطلعت عليها "سبق": "حدثت هزة أرضية الساعة ٩ صباحاً و٣ دقائق، قوتها ٢:٦ درجة على مقياس ريختر، شرق مدينة مكة المكرمة ب ٣٥ كيلومترًا.



وكان عدد من الأهالي بقرى شرقي مكة المكرمة، شعروا خلال الأسبوع الماضي بهزة أرضية، اضطر معها عدد من المدارس لصرف الطلاب والطالبات في وقت مبكر بعد الشعور بالهزة الأرضية.



وبحسب الأهالي فإن الهزة الأرضية التي شعروا بها كانت خفيفة جداً، في قرى بني عمير وسبوحة وسولة والزيما والقرى المجاورة شرقي مكة المكرمة.



وكر عمليات الإجهاض

وضبطت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الكعكية؛ منزلًا شعبيًّا بحي الزهور اتخذه عمالة وكرًا لممارسة الطب بالكشف على المرضى وإجراء عمليات الإجهاض وصرف أدوية مجهولة المصدر.



وتفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق": فقد باشرت الجهات الأمنية أحد المنازل الشعبية بحي الزهور بمكة المكرمة، وبعد مداهمته اتضح اتخاذ عمالة مخالفة تمارس الطب من خلال تخصيص غرف للطوارئ واستقبال المرضى والتنويم وإجراء عمليات إجهاض، وتقديم أدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة، فيما تولى مركز شرطة الكعكية إجراءات التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.



انهيار منزل "الغاز"



وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة المقدم نايف الشريف، أنه في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من يوم الجمعة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث انهيار لمنزل بحي الشرائع، وكان الحادث عبارة عن حدوث انهيار للواجهتين الأمامية والجانبية للدور الأول من مبنى مكوّن من دوريْن، ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبُّع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ)؛ ما أدّى إلى وفاة شخص كان موجوداً داخل المنزل، وتضرُّر مبنى مجاور بأضرار بسيطة وعدد (٣) سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث.



وأوضح المتحدث الرسمي أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين، ويهيب الدفاع المدني بضرورة التأكّد من سلامة تمديدات مواقد الغاز، بصورة دورية وفحصها وصيانتها بصورة دورية والتأكّد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم، مع العمل على تركيب مانع تسرُّب للغاز، وعند ملاحظة أيّ تسرُّب للغاز يجب تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب وإبعاد أيّ مصدر قابل للاشتعال من الموقع.







أب يشكو معلمًا

وتَلَقّت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة شكوى ولي أمر طالب، تَقَدّم بها ضد معلم قال إنه انهال على ابنه بالضرب؛ مما تسبّب له في إيذاء بدني ونفسي في إحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة.



وبحسب الشكوى التي رفعها ولي أمر الطالب لمدير تعليم مكة المكرمة -اطلعت عليها "سبق"- فإن معلمًا بمدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، متهم بأنه قام بضرب أحد الطلاب ضربًا مبرحًا وصفعه "كفًّا"؛ مما تسبب له في إيذاء بدني ونفسي؛ على حد الشكوى.



وتواصلت "سبق" مع ولي أمر الطالب، ويدعى "بسام"، الذي قال: "تعرّض ابني عبدالعزيز الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي بإحدى مدارس تحفيظ القرآن الكريم لضرب مبرح على يد معلم في ذات المدرسة؛ حيث ناوله "كفًّا" على وجهه؛ مما تسبب له في نزول قطرات دم من وجهه على ثوبه.



وأشار إلى أنه تقدم بشكوى ضد المعلم للإدارة التعليمية بمنطقة مكة المكرمة، والتي بدورها تَلَقّت شكوى ولي الأمر؛ تمهيدًا لفتح ملف تحقيق حول الحادثة التي شهدتها إحدى المدارس الأحد الماضي.



ولفت ولي الأمر المتضرر إلى أنه في اليوم الذي تعرّض فيه ابنه للضرب؛ كان قد زار المدرسة، وأبلغ مدير المدرسة نفسها عن سوء معاملة المعلم؛ ليتفاجأ في اليوم نفسه بعودة ابنه مضروبًا وعليه آثار دم من نفس المعلم.



مواقف مدارس مكة

وطالب مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، أمانة العاصمة المقدسة بمنح المعلمين إمكانية الوقوف المجاني في مواقف المدارس مدفوعة الأجر، بعد أن خضعت لرسوم مقابل إيقاف مركباتهم فيها طيلة ساعات الدوام الرسمي.







جاء ذلك في خطاب متداول وجهه مدير تعليم مكة المكرمة "الزائدي" إلى أمين العاصمة المقدسة محمد بن عبدالله القويحص، وجاء فيه: "إننا نطرح بين يدي معاليكم معاناة زملائنا وزميلاتنا منسوبي المدارس في عدم وجود مواقف مجانية بجوار مدارسهم؛ مما يكبدهم عناء السير مسافة طويلة أو دفع غرامات الوقوف أو رسومه، ونود النظر في منح هذه الفئة الغالية على أنفسنا إمكانية الوقوف المجاني؛ تقديراً لهم وعرفاناً بما يقدمونه لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وأنتم خير من يقدر دورهم في رسالتهم السامية".







وكانت "سبق" نشرت خبراً بعنوان "معلمون يشتكون من مواقف مدفوعة الأجر لسياراتهم بمدارس مكة"، تذمَّر فيه عدد من المعلمين في خمس مدارس بمكة المكرمة، من فرض رسوم عليهم في المواقف المخصصة لمدارسهم، بقيمة بلغت 210 ريالات شهريّاً، مقابل إيقاف مركباتهم طيلة ساعات اليوم الدراسي، وسط شكوى من هذا الإجراء الذي سيضطرهم إلى تصعيد الأمر إلى مدير تعليم المنطقة؛ لإيجاد الحلول العاجلة.



وعن المدارس التي ستخضع مواقفها لرسوم من قِبل الشركة المشغلة للمواقف بمكة المكرمة بحسب المعلمين؛ هي: مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة، ومدرسة أبو زمعة البلوي الابتدائية، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية، ومدرسة أبي بكر الصديق، وثانوية أم القرى؛ حيث سيضطر المعلمون فيها لدفع رسوم شهرية مقابل وقوفهم في تلك المواقف المخصصة لهم من قبل.







وقال وكيل مدرسة عامر بن فهيرة المتوسطة سامي أبو جمال، لـ"سبق" حينها: "فوجئنا بإنذارات من قبل الموظف المختص؛ حيث حضر إلينا وأكد أنه بدءاً من غد سيتم احتساب رسوم على المواقف، ومخالفة السيارات التي لم يلتزم أصحابها من المعلمين بالاشتراك في الرسوم المقدرة بـ210 ريالات شهريًّا".



وأشار إلى أن ذلك الإجراء يخالف ما صرحت به أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق، بأنها استثنت الموظفين بما فيهم المعلمون والطلاب أثناء الدوام الرسمي من رسوم المواقف مدفوعة الأجر.



وطالب بضرورة استثنائهم من تلك الرسوم التي تكلفهم صرف مبالغ طائلة طيلة العام الدراسي، لافتاً إلى أنهم بصدد رفع شكوى لمدير تعليم مكة لحل هذه الأزمة، التي لم يتبقَّ على تنفيذها سوى يوم واحد فقط.



من جانبه وعد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة الرائد سمرقندي، بتقصي الحقائق والتواصل مع الشركة المشغلة؛ للتأكد من شكوى المعلمين، وفي حال وروده سيتم نشره.



صكوك شرائع النخل

وكشف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، عن عدم إزالة المنازل التي يمتلكها المواطنون بصك شرعي في حي شرائع النخل؛ وذلك بعد قضية المنازعة في حدود الملكية بين إحدى الشركات مع سكان حي شرائع النخل.



وأكد "القويحص" أنه سوف تتم إحالة جميع مَن لديهم صكوك شرعية مع صك الشركة إلى وزارة العدل؛ للنظر فيها من الناحية الشرعية، وما يحكم به الشرع سينفَّذ.



وأشار إلى أن ما يجري حاليًا هو قيام لجنة مشكَّلة بأمر من مقام الإمارة من عدد من الجهات الرسمية، بتحديد حدود صك الشركة، ووضع شواخص، وذلك ضمن حل مشكلة التداخل بين الصكوك.



وأضاف "القويحص" أن الأمانة تأمل من جميع المواطنين التعاون مع اللجنة لحل المشكلة بالطرق النظامية، وضمن توجيهات صاحب السمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ولن يتم فصل التيار الكهربائي عن المنازل التي يوجد لدى أصحابها صكوك شرعية.



ومن جانبهم ناشد أهالي شرائع النخل أمير منطقة مكة ونائبه، إنقاذهم من الإزالة التي قد تقع على منازلهم التي يسكنونها منذ عشرات السنين، وبعضهم قد استخرج عليها صكوكًا وحجج استحكام، وبعضهم قام بالإجراءات المتعلقة بهذا الشأن من إعلان عبر الصحف، ولم يتقدم أحد بالاعتراض.



وقالوا إننا نملك صكوكًا شرعية على مواقعنا، ويسكن فيها قرابة 15 ألف شخص، ولدينا قروض عقارية عليها، وبها صكوك يعود تاريخها إلى ١٢٩٨هـ، إضافة إلى وجود مركز تابع للإمارة منذ ثمانين عامًا، ومركز صحي ومجمع مدارس بنين وبنات وخدمات مكتملة.



منع بيع الدخان

واتهم نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، أمانة العاصمة المقدسة، بالتقصير في منع بيع الدخان داخل أحياء العاصمة المقدسة.



وأكد "الروقي" أن بيع الدخان داخل حد الحرم ممنوع نظامًا؛ وطالب الأمانة بإغلاق محالّ بيع التبغ المنتشرة في الأحياء.



وأضاف أن دور المجلس البلدي يكون بالمراقبة والرصد، وهناك تقصير من أمانة العاصمة المقدسة في منع بيع التبغ في المحال والبقالات داخل أحياء مكة؛ بحكم أن بيعه ممنوع داخل حد الحرم، بحسب النظام.



وأشار "الروقي" إلى أن الرقابة ضعيفة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة في هذا الخصوص، ومطالبًا بحملة رقابية مكثفة على المحال التي تبيع الدخان، وإغلاقها فورًا، وتطبيق الأنظمة بحقها.