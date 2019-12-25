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"العدل" تعلن 1728 شاغرًا لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني

بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء

أعلنت وزارة العدل أسماء 1728 مرشحًا ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء.

وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، الدخول على بوابة الوزارة: www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وذكرت الوزارة أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي، وذلك عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.

ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.

وزارة العدل وظائف الأمن والسلامة والدعم الفني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تعلن 1728 شاغرًا لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني
سبق

أعلنت وزارة العدل أسماء 1728 مرشحًا ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء.

وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، الدخول على بوابة الوزارة: www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وذكرت الوزارة أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي، وذلك عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.

ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
04:28 PM

"العدل" تعلن 1728 شاغرًا لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني

بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل أسماء 1728 مرشحًا ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء.

وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، الدخول على بوابة الوزارة: www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وذكرت الوزارة أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي، وذلك عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.

ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.

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