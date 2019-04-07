النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة

باشرته الجهات المعنية وأحدهم حالته حرجة ونُقلوا للمستشفيات

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.

وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة
سبق

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.

وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:07 AM

تصادم واحتجاز ينهي حياة طالب ويصيب ثلاثة في العارضة

باشرته الجهات المعنية وأحدهم حالته حرجة ونُقلوا للمستشفيات

A A A
قاسم الخبراني - جازان
4
3,926

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث اصطدامٍ بين مركبتيْن وقع، مساء أمس، بمحافظة العارضة- شرقي منطقة جازان.

وتسبّب اصطدام مروّع بين مركبتيْن في مصرع طالبٍ بالمرحلة الثانوية وإصابة ثلاثة آخرين؛ أحدهم حالته حرجة، حيث هرعت الجهات المعنية إلى فك احتجازهم ونقلهم إلى مستشفى العارضة العام، بينما تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,266
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,536
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,203
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,158

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة