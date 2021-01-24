مواطن يستزرع "الديدحان" بـ10 ألوان و15 نوعاً من النباتات البرية في رفحاء

يستقبل الزوار والباحثين في المزرعة بهدف التوعية بأهمية البيئة والحفاظ عليها

نجح مواطن من استزراع نبات الديدحان "شقائق النعمان" في مزرعة خاصة جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بأكثر من 10 ألوان مختلفة ناقلاً بذرها من موقعها الأساسي في عرعر وطريف والجوف، بالإضافة لجلب بعض البذور من خارج المملكة واستنباتها في المزرعة، وتشمل الألون الأحمر، وأحمر داخله أسود، وأحمر داخله أبيض وأحمر مقلّم بالأبيض، وأحمر مخطط بالأبيض، وأبيض يميل للوردي، واللحمي وغيرها من الألوان الأخرى.



وذكر المواطن صالح الفريح، أنه استنبت أيضاً أكثر من 15 نوعاً من النباتات البرية المختلفة في مزرعته مثل: الديدحان، والأقحوان، والنفل، والخزامى، والصفار، والقليقلان، والبابونج، والحنوة، والجرجار، وأم قلاص، والربلة،والحنبازة، والبسباس .



وأشار إلى زراعة لوحة فنية من نبات الأقحوان والديدحان الطبيعي بطول 100 متر وعرض 30 متراً باسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع متضمنةً الرؤية المباركة 2030، تزامناً مع إطلاق مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها سمو ولي العهد في مطلع العام الماضي، وتهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي.

ولفت إلى أنه اعتمد على إمكانياته الذاتية، حتى اكتملت بشكلها الحالي، موضحاً أنه يستقبل الزوار والباحثين في المزرعة ولاطلاعهم على ما تحتويه من نباتات متنوعة وتفاصيل زراعتها بهدف التوعوية بأهمية البيئة والحفاظ عليها ورفع مستوى الوعي والمسؤولية عند الأفراد تجاه البيئة لنكوّنَ مجتمعاً واعياً بيئيًا، واطلاع الباحثين والمهتمين على مثل هذه التجارب الناجحة في استزراع النباتات المتنوعة في تربة أو بيئة مختلفة.



وشدد على المواطن على أهمية التعبير عن الحب والولاء والوفاء لقادة هذا الوطن والتفاخر برؤية 2030.