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اتحاد الصحفيين العرب يدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين

أثناء إعدادهم تقريراً حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بقوة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين أثناء إعدادهم تقرير حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.


وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن هذا العدوان من جانب قوات الاحتلال يهدف إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان كافة.


وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مطالباً المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة باستنكار هذا العدوان الغاشم.

اتحاد الصحفيين العرب

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اتحاد الصحفيين العرب يدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين
سبق

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بقوة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين أثناء إعدادهم تقرير حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.


وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن هذا العدوان من جانب قوات الاحتلال يهدف إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان كافة.


وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مطالباً المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة باستنكار هذا العدوان الغاشم.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
05:35 PM

اتحاد الصحفيين العرب يدين الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين

أثناء إعدادهم تقريراً حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بقوة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين أثناء إعدادهم تقرير حول إغلاق قرية "دير نظام" شمال غرب رام الله.


وأوضح الاتحاد في بيان أصدره اليوم أن هذا العدوان من جانب قوات الاحتلال يهدف إلى تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان كافة.


وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مطالباً المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة باستنكار هذا العدوان الغاشم.

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