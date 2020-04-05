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"الفهيد" يقرّر استمرار التدريب عن بعد في "تقني ومهني" نجران

مراعاة للمتدرّبين والمتدرّبات في الظروف الاستثنائية

قدّم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد آل جباره، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، بعد قراره بتنظيم أعمال الاختبارات في منشآت التدريب، مع مراعاة المتدربين والمتدربات في هذه الظروف الاستثنائية.

وصرّح "آل جباره"، بأن قرار المحافظ يتضمن:

١/ استمرار التدريب عن بعد حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي.
٢/ إعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل دون شروط.
٣/ يتاح حذف المقررات والانسحاب الفصلي حتى نهاية شهر شعبان.
٤/ عدم دخول معدل هذا الفصل في مجموع إنذارات المحتسبة للمتدربين والمتدربات.
٥/ تنفيذ التقويم النهائي للمتدربين والمتدربات ابتداء من الثالث من رمضان لهذا العام.
٦/ تخصيص ٢٠ درجة للتقويم النهائي و٨٠ درجة للأعمال الفصلية.
٧ / يقيم متدربو ومتدربات التدريب التعاوني بناء على منجزاتهم قبل تعليق الحضور لمقار الأعمال، وبعد التعليق بناء على ما يتم تكليفهم به من أعمال تدريبية.

واختتم "آل جباره" تصريحه بالدعاء أن يمنّ الله على هذه البلاد بالرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الراشدة، ويحفظها وقيادتها وأبناءها من كل سوء ومكروه.

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"الفهيد" يقرّر استمرار التدريب عن بعد في "تقني ومهني" نجران
سبق

قدّم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد آل جباره، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، بعد قراره بتنظيم أعمال الاختبارات في منشآت التدريب، مع مراعاة المتدربين والمتدربات في هذه الظروف الاستثنائية.

وصرّح "آل جباره"، بأن قرار المحافظ يتضمن:

١/ استمرار التدريب عن بعد حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي.
٢/ إعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل دون شروط.
٣/ يتاح حذف المقررات والانسحاب الفصلي حتى نهاية شهر شعبان.
٤/ عدم دخول معدل هذا الفصل في مجموع إنذارات المحتسبة للمتدربين والمتدربات.
٥/ تنفيذ التقويم النهائي للمتدربين والمتدربات ابتداء من الثالث من رمضان لهذا العام.
٦/ تخصيص ٢٠ درجة للتقويم النهائي و٨٠ درجة للأعمال الفصلية.
٧ / يقيم متدربو ومتدربات التدريب التعاوني بناء على منجزاتهم قبل تعليق الحضور لمقار الأعمال، وبعد التعليق بناء على ما يتم تكليفهم به من أعمال تدريبية.

واختتم "آل جباره" تصريحه بالدعاء أن يمنّ الله على هذه البلاد بالرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الراشدة، ويحفظها وقيادتها وأبناءها من كل سوء ومكروه.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
07:06 PM

"الفهيد" يقرّر استمرار التدريب عن بعد في "تقني ومهني" نجران

مراعاة للمتدرّبين والمتدرّبات في الظروف الاستثنائية

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علي حفول - نجران
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قدّم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد آل جباره، شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، بعد قراره بتنظيم أعمال الاختبارات في منشآت التدريب، مع مراعاة المتدربين والمتدربات في هذه الظروف الاستثنائية.

وصرّح "آل جباره"، بأن قرار المحافظ يتضمن:

١/ استمرار التدريب عن بعد حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي.
٢/ إعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل دون شروط.
٣/ يتاح حذف المقررات والانسحاب الفصلي حتى نهاية شهر شعبان.
٤/ عدم دخول معدل هذا الفصل في مجموع إنذارات المحتسبة للمتدربين والمتدربات.
٥/ تنفيذ التقويم النهائي للمتدربين والمتدربات ابتداء من الثالث من رمضان لهذا العام.
٦/ تخصيص ٢٠ درجة للتقويم النهائي و٨٠ درجة للأعمال الفصلية.
٧ / يقيم متدربو ومتدربات التدريب التعاوني بناء على منجزاتهم قبل تعليق الحضور لمقار الأعمال، وبعد التعليق بناء على ما يتم تكليفهم به من أعمال تدريبية.

واختتم "آل جباره" تصريحه بالدعاء أن يمنّ الله على هذه البلاد بالرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الراشدة، ويحفظها وقيادتها وأبناءها من كل سوء ومكروه.

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