صدرت الموافقة على ترقية قائد الطرق الدائرية بالرياض المقدم فيصل بن عادي الدوسري، لرتبة مقدم .
فيما عبّر "الدوسري" عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدرت الموافقة على ترقية قائد الطرق الدائرية بالرياض المقدم فيصل بن عادي الدوسري، لرتبة مقدم .
فيما عبّر "الدوسري" عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدرت الموافقة على ترقية قائد الطرق الدائرية بالرياض المقدم فيصل بن عادي الدوسري، لرتبة مقدم .
فيما عبّر "الدوسري" عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
صدرت الموافقة على ترقية قائد الطرق الدائرية بالرياض المقدم فيصل بن عادي الدوسري، لرتبة مقدم .
فيما عبّر "الدوسري" عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.