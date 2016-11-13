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إعادة فتح طريق "جبل الكر" في "الهدا" بعد إغلاقه احترازياً

بعد الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، استمرت لأكثر من 6 ساعات، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

الطائف طريق جبل الكر الهدا مكة المكرمة الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح طريق "جبل الكر" في "الهدا" بعد إغلاقه احترازياً
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، استمرت لأكثر من 6 ساعات، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
09:26 PM

إعادة فتح طريق "جبل الكر" في "الهدا" بعد إغلاقه احترازياً

بعد الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف

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سعود الدعجاني - الطائف
0
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أعادت الجهات المختصة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها، استمرت لأكثر من 6 ساعات، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.

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