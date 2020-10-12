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"هدف" يودع 102 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" لشهر سبتمبر

جارٍ إيداع الدعم من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وتفصيلاً، كان الصندوق قد أطلق حملة توظيف، تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج؛ بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها، وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات: خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10 % للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10 % لمهن مستهدفة أخرى، إضافة إلى شمول الموظفين الذين وُظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% حتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخُبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدَّد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص كافة للتسجيل إلكترونيًّا، والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب، وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبل الصندوق، والتأكد من استيفاء المنشأة الضوابط، وتقديم الدعم لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يودع 102 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" لشهر سبتمبر
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وتفصيلاً، كان الصندوق قد أطلق حملة توظيف، تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج؛ بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها، وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات: خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10 % للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10 % لمهن مستهدفة أخرى، إضافة إلى شمول الموظفين الذين وُظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% حتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخُبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدَّد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص كافة للتسجيل إلكترونيًّا، والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب، وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبل الصندوق، والتأكد من استيفاء المنشأة الضوابط، وتقديم الدعم لها.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
11:43 PM

"هدف" يودع 102 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" لشهر سبتمبر

جارٍ إيداع الدعم من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 102 مليون ريال في الحسابات البنكية للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف عن شهر سبتمبر الماضي، كما يجري العمل على إيداع الدعم للمنشآت المستفيدة من الأثر الرجعي لشهر أكتوبر 2019.

وتفصيلاً، كان الصندوق قد أطلق حملة توظيف، تتضمن 4 تحسينات جديدة على البرنامج؛ بهدف زيادة أعداد مستفيدي البرنامج من أبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك تمكين منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها، وتنمية أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية المؤثرة عليهم.

وتشمل التحسينات: خفض الحد الأدنى لأجر الموظف المستحق للدعم من 4 آلاف ريال إلى 3200 ريال، واحتساب دعم إضافي بنسبة 10 % للأنشطة المتأثرة، وكذلك احتساب دعم إضافي بنسبة 10 % لمهن مستهدفة أخرى، إضافة إلى شمول الموظفين الذين وُظفوا من 1 يوليو 2019 في البرنامج، على أن يبدأ صرف الدعم لهم من تاريخ تسجيلهم في البرنامج.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30% حتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على ألا يتجاوز راتب الموظف المدعوم 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخُبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

وجدَّد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص كافة للتسجيل إلكترونيًّا، والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa، وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب، وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قِبل الصندوق، والتأكد من استيفاء المنشأة الضوابط، وتقديم الدعم لها.

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