النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حر

وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.


ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.


وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حر
سبق

وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.


ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.


وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.


18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:49 PM

قادماً من الاتفاق.. السبيعي ينضم للرائد في صفقة انتقال حر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
857

وقع نادي الرائد مع اللاعب محمد السبيعي، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، قادماً من الاتفاق؛ حيث سيمثل الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم الجديد.


ويلعب السبيعي في منطقة الوسط، وبرز مع الاتفاق قبل عدة مواسم؛ حيث وقع على عقد احترافي في عام 2018 لمدة 3 مواسم، قبل أن يسدل الستار على مرحلة البداية في المنطقة الشرقية، وينتقل إلى القصيم لمواصلة مسيرته.


وسيكون السبيعي (24 عاماً) قادراً على المشاركة مع الرائد الذي ضمه لمدة 3 مواسم، في أكتوبر المقبل؛ حيث يبدأ موسم 2020 - 2021.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,762

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة