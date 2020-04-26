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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

برقيتان من "القيادة" لرئيس جنوب إفريقيا

لتهنئته بمناسبة ذكرى يوم الحرية في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس سيريل رامافوسا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برقيتان من "القيادة" لرئيس جنوب إفريقيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس سيريل رامافوسا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:12 AM

برقيتان من "القيادة" لرئيس جنوب إفريقيا

لتهنئته بمناسبة ذكرى يوم الحرية في بلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس سيريل رامافوسا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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