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قائد الحرس الثوري الإيراني يزعم: اختبرنا صاروخًا جديدًا

لم يذكر أي معلومات.. قال: يوم أمس كان أحد أيام نجاح الأمة

زعم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخًا جديدًا؛ لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

ووفق ما نشرته "سكاي نيوز" نقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخًا جديدًا.

وقال "سلامي": "بلدنا دائمًا ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة.. وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة".

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قائد الحرس الثوري الإيراني يزعم: اختبرنا صاروخًا جديدًا
سبق

زعم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخًا جديدًا؛ لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

ووفق ما نشرته "سكاي نيوز" نقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخًا جديدًا.

وقال "سلامي": "بلدنا دائمًا ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة.. وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة".

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
11:30 AM

قائد الحرس الثوري الإيراني يزعم: اختبرنا صاروخًا جديدًا

لم يذكر أي معلومات.. قال: يوم أمس كان أحد أيام نجاح الأمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زعم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، أن طهران اختبرت صاروخًا جديدًا؛ لكنه لم يذكر أي معلومات إضافية عن الصاروخ.

ووفق ما نشرته "سكاي نيوز" نقلت وكالة تسنيم للأنباء، السبت، عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخًا جديدًا.

وقال "سلامي": "بلدنا دائمًا ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة.. وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة".

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