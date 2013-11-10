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الرئيس اليمني يوجّه أجهزة الدولة بتنفيذ "اتفاق الرياض" بشكل فوري

أعرب عن امتنانه للجهود التي بذلتها السعودية لإخراج الجهد إلى النور

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ تعليمات إلى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده، العمل -بشكل فوري- على تنفيذ "اتفاق الرياض" وأحكامه؛ كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس هادي -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت من قِبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور؛ ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وقال: "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها الشعب اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته".

عبدربه منصور هادي اتفاق الرياض

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس اليمني يوجّه أجهزة الدولة بتنفيذ "اتفاق الرياض" بشكل فوري
سبق

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ تعليمات إلى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده، العمل -بشكل فوري- على تنفيذ "اتفاق الرياض" وأحكامه؛ كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس هادي -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت من قِبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور؛ ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وقال: "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها الشعب اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته".

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:48 AM

الرئيس اليمني يوجّه أجهزة الدولة بتنفيذ "اتفاق الرياض" بشكل فوري

أعرب عن امتنانه للجهود التي بذلتها السعودية لإخراج الجهد إلى النور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي؛ تعليمات إلى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده، العمل -بشكل فوري- على تنفيذ "اتفاق الرياض" وأحكامه؛ كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس هادي -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت من قِبل المملكة العربية السعودية لإخراج ذلك الجهد إلى النور؛ ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية.

وقال: "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها الشعب اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته".

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