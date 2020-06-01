أمير الباحة يقلد مدير الدفاع المدني رتبة لواء

قلد أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، صباح اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة، زهير بن سعد البسامي، رتبته الجديدة "لواء"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ الأمير حسام بن سعود، اللواء "البسامي" بالترقية، متمنيًا أن تكون حافزًا له لخدمة الدين والمليك والوطن.

فيما أعرب اللواء "البسامي" عن شكره لولاة الأمر -حفظهم الله - مؤكدًا المضي قدمًا نحو تحقيق ذلك.