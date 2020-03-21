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الشرطة البريطانية تضبط عصابة تسرق ورق التواليت ومنتجات غسل اليدين

في ظل ازدياد الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا

ضبطت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عصابة تسرقة ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي، في ظل تهافت البريطانيين على شراء هذه المنتجات التي ازداد الطلب عليها بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها "عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي الفيروس.

وأضافت بحسب ما نقلت "رويترز"، أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر أمس الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومعقم الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها، كما وجهت للصوص أيضًا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائمًا بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص، لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

وأعلنت السلطات البريطانية أمس الجمعة، عن 40 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في بريطانيا إلى 184 شخصًا، فيما أصيب نحو 3269 شخصاً، شفي منهم 65 شخصًا.

بريطانيا الشرطة البريطانية فيروس كورونا الجديد

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الشرطة البريطانية تضبط عصابة تسرق ورق التواليت ومنتجات غسل اليدين
سبق

ضبطت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عصابة تسرقة ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي، في ظل تهافت البريطانيين على شراء هذه المنتجات التي ازداد الطلب عليها بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها "عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي الفيروس.

وأضافت بحسب ما نقلت "رويترز"، أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر أمس الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومعقم الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها، كما وجهت للصوص أيضًا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائمًا بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص، لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

وأعلنت السلطات البريطانية أمس الجمعة، عن 40 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في بريطانيا إلى 184 شخصًا، فيما أصيب نحو 3269 شخصاً، شفي منهم 65 شخصًا.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:10 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:40 PM

الشرطة البريطانية تضبط عصابة تسرق ورق التواليت ومنتجات غسل اليدين

في ظل ازدياد الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عصابة تسرقة ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي، في ظل تهافت البريطانيين على شراء هذه المنتجات التي ازداد الطلب عليها بعد تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها "عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي الفيروس.

وأضافت بحسب ما نقلت "رويترز"، أنها ألقت القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر أمس الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومعقم الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها، كما وجهت للصوص أيضًا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر "يشعر ضباط الشرطة دائمًا بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص، لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

وأعلنت السلطات البريطانية أمس الجمعة، عن 40 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في بريطانيا إلى 184 شخصًا، فيما أصيب نحو 3269 شخصاً، شفي منهم 65 شخصًا.

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