"مدني أحد المسارحة" ينتشل جثة طفل غريق في وادي خلب

حذر من الاقتراب من الأودية والمجازفة بالنزول إلى مجاري ‫السيول

أعلن متحدث الدفاع المدني بالإنابة في منطقة جازان، الرائد محمد آل صمغان، أن "مدني أحد المسارحة" انتشل طفلاً يبلغ من العمر ١٢ سنة، وهو متوفى، بعد سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب.

وجدد "آل صمعان" التحذير من الاقتراب من الأودية والمجازفة بالنزول إلى مجاري السيول.

وتأتي تلك الحالة لتزيد عدد غرقى ومفقودي السيول بالمنطقة.