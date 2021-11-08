"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري

بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وأسئلة بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري" عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للمنشآت والعاملين في هذا المجال والمهتمين معرفة كامل التفاصيل المتعلقة بعملية الاستيراد وطرقه وإجراءاته، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وأسئلة، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع.

وتتضمن الرحلة التعليمية الخاصة بالاستيراد الجوي والبري والبحري العديد من التفاصيل، من أبرزها: تعريف الاستيراد وطرقه، ومميزات الاستيراد، بالإضافة إلى آلية تحصيل الرسوم والضرائب، وكذلك تتبع الشحنات.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت في وقت سابق "الرحلة التعليمية لاستيراد المركبات"، تتضمّن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات في المملكة واشتراطاتها للمواطنين والمقيمين، والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات استيراد المركبة، وكذلك المركبات الممنوع استيرادها في المملكة العربية السعودية.

وتأتيان الرحلتان التعليميتان للاستيراد الجوي والبري والبحري واستيراد المركبات ضمن سلسلة من الرحلات التعليمية التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني zatca.gov.sa للعديد من الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، حيث تتجاوز مدة الرحلات التعليمية عبر موقع الهيئة المليون دقيقة تدريبية وتعليمية.