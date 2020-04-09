الأردن يُجري فحوصًا عشوائية لكشف مصابي "كورونا"

تسجيل 14 إصابة جديدة ووفاة

سجل الأردن اليوم (الخميس)، وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 والإصابات إلى 372.

وذكر وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن السلطات الأردنية ستشرع ابتداءً من يوم غدٍ في إجراء فحوص عشوائية في شرقي العاصمة عمان والمخيمات.

ومن ناحية أخرى، شدد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، على أن الجيش سيتعامل بكل حزم مع المتجاوزين خلال ‫الحظر الشامل، الذي سيطبق أيضًا على حملة التصاريح الإلكترونية.