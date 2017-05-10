النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتماد صرف 5 ملايين ريال مكافآت الطلاب عن شهر شعبان بتبوك

تتضمن مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين

اعتمد المدير ‫العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، صرف مكافآت الطلاب والطالبات عن مستحقاتهم لشهر شعبان من هذا العام.

وقد أودعت إدارة الشؤون المالية، اليوم الأحد، مكافآت شهر شعبان لهذا العام للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة، بمبلغ (٥.٥٤٤.٣٤٤) ريالات.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد صرف 5 ملايين ريال مكافآت الطلاب عن شهر شعبان بتبوك
سبق

اعتمد المدير ‫العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، صرف مكافآت الطلاب والطالبات عن مستحقاتهم لشهر شعبان من هذا العام.

وقد أودعت إدارة الشؤون المالية، اليوم الأحد، مكافآت شهر شعبان لهذا العام للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة، بمبلغ (٥.٥٤٤.٣٤٤) ريالات.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:43 AM

اعتماد صرف 5 ملايين ريال مكافآت الطلاب عن شهر شعبان بتبوك

تتضمن مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
104

اعتمد المدير ‫العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، صرف مكافآت الطلاب والطالبات عن مستحقاتهم لشهر شعبان من هذا العام.

وقد أودعت إدارة الشؤون المالية، اليوم الأحد، مكافآت شهر شعبان لهذا العام للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة، بمبلغ (٥.٥٤٤.٣٤٤) ريالات.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,984
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة