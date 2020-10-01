اتحاد القدم يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة تمكين المدرب الوطني

بدعم مباشر من وزير الرياضة

أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الثالثة من مبادرة تمكين المدرب الوطني والتي تشمل دعم المدربين للعمل في أندية الدوري السعودي للمحترفين وأندية الدرجة الثالثة.

وكانت اللجنة الفنية قد استكملت المرحلتين الأولى والثانية والتي بدأت في الموسم الرياضي 2019 / 2020 وشملت دعم المدربين للعمل في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية، حيث تكفل الاتحاد السعودي بمكافأة شهرية للمدربين العاملين في الأندية خلال الموسم الرياضي.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم المبادرة في ديسمبر 2019 بدعم مباشر من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وتهدف اللجنة الفنية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيًا كانت صفتهم التدريبية لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية ميدانيًا.