تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.

الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-13 تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 05:09 PM

الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الواحدة صباحًا غدًا الأحد





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تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.