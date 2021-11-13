الإنذار المبكر: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.
تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.
تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.
تنبيه للمركز الوطني للأرصاد، عن أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل في تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: (المهد، وخيبر، ووادي الفرع)، ويستمر الإنذار حتى الواحدة صباح غد الأحد.