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"الصحة": فحص فيروس "سي" يمنع الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030

في إطار حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار #هات_يدك

أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار #هات_يدك أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيسهم بإذن الله في إنقاذ نحو أربعة آلاف مريض من الوفاة المباشرة؛ بسبب مضاعفات الفيروس.

وقالت: يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027م، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت "الصحة" إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى 520 حالة سنوياً تقريباً بحلول عام 2030م بزيادة تقدر بنسبة 210%.

وأضافت: يؤدي هذا العلاج التقليدي كذلك إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى 1600 حالة تقريباً بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة؛ بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنوياً بحلول عام 2030م بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنوياً.

واستعرضت "الصحة" عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أنواع التهاب الكبد، ويشمل الأنواع الثلاثة الفيروسي A والفيروسي B والفيروسي C، وأعراض كل نوع.

وعرفت "الصحة" التهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد سي دون أن يصاحبه أعراض، ويكون له مضاعفات خطيرة.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض.

وزارة الصحة فيروس التهاب الكبد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": فحص فيروس "سي" يمنع الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030
سبق

أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار #هات_يدك أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيسهم بإذن الله في إنقاذ نحو أربعة آلاف مريض من الوفاة المباشرة؛ بسبب مضاعفات الفيروس.

وقالت: يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027م، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت "الصحة" إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى 520 حالة سنوياً تقريباً بحلول عام 2030م بزيادة تقدر بنسبة 210%.

وأضافت: يؤدي هذا العلاج التقليدي كذلك إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى 1600 حالة تقريباً بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة؛ بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنوياً بحلول عام 2030م بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنوياً.

واستعرضت "الصحة" عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أنواع التهاب الكبد، ويشمل الأنواع الثلاثة الفيروسي A والفيروسي B والفيروسي C، وأعراض كل نوع.

وعرفت "الصحة" التهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد سي دون أن يصاحبه أعراض، ويكون له مضاعفات خطيرة.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:11 PM

"الصحة": فحص فيروس "سي" يمنع الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030

في إطار حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار #هات_يدك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار #هات_يدك أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيسهم بإذن الله في إنقاذ نحو أربعة آلاف مريض من الوفاة المباشرة؛ بسبب مضاعفات الفيروس.

وقالت: يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027م، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت "الصحة" إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى 520 حالة سنوياً تقريباً بحلول عام 2030م بزيادة تقدر بنسبة 210%.

وأضافت: يؤدي هذا العلاج التقليدي كذلك إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى 1600 حالة تقريباً بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة؛ بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنوياً بحلول عام 2030م بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنوياً.

واستعرضت "الصحة" عبر أنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في "تويتر" أنواع التهاب الكبد، ويشمل الأنواع الثلاثة الفيروسي A والفيروسي B والفيروسي C، وأعراض كل نوع.

وعرفت "الصحة" التهاب الكبد سي بأنه مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد سي دون أن يصاحبه أعراض، ويكون له مضاعفات خطيرة.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرض.

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