النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إتمام": استمرار تقديم كل الخدمات عن بُعد للمطورين العقاريين

دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والدمام

أكد مركز خدمات المطورين "إتمام" استمرار تقديم خدماته عن بُعد لجميع المستفيدين من مطورين عقاريين ومكاتب هندسية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وأتاح "إتمام" حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع المستفيدين من خدمات المركز في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط ‏https://etmam.housing.gov.sa.

ويمكن للعملاء التسجيل في منصة "إتمام" ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية.

وتتجسّد خدمات "إتمام" في منصته الإلكترونية وتطبيق "وافي" عبر العديد من الخدمات كاعتماد المخططات وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الإسكان، وطلب رخص البيع لمشروعات البيع على الخريطة "وافي".

ويؤكد مركز خدمات المطورين "إتمام" حرصه على تقديم الدعم اللازم للمطورين العقاريين، كما يدعو المطورين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" etmam_sa.

مركز خدمات المطورين إتمام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إتمام": استمرار تقديم كل الخدمات عن بُعد للمطورين العقاريين
سبق

أكد مركز خدمات المطورين "إتمام" استمرار تقديم خدماته عن بُعد لجميع المستفيدين من مطورين عقاريين ومكاتب هندسية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وأتاح "إتمام" حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع المستفيدين من خدمات المركز في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط ‏https://etmam.housing.gov.sa.

ويمكن للعملاء التسجيل في منصة "إتمام" ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية.

وتتجسّد خدمات "إتمام" في منصته الإلكترونية وتطبيق "وافي" عبر العديد من الخدمات كاعتماد المخططات وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الإسكان، وطلب رخص البيع لمشروعات البيع على الخريطة "وافي".

ويؤكد مركز خدمات المطورين "إتمام" حرصه على تقديم الدعم اللازم للمطورين العقاريين، كما يدعو المطورين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" etmam_sa.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:54 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:29 PM

"إتمام": استمرار تقديم كل الخدمات عن بُعد للمطورين العقاريين

دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والدمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,318

أكد مركز خدمات المطورين "إتمام" استمرار تقديم خدماته عن بُعد لجميع المستفيدين من مطورين عقاريين ومكاتب هندسية، وذلك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

وأتاح "إتمام" حزمة من الخدمات الإلكترونية، لجميع المستفيدين من خدمات المركز في مواقع وجودهم دون الحاجة إلى زيارة فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والدمام، وذلك عبر زيارة الموقع الرئيس على الرابط ‏https://etmam.housing.gov.sa.

ويمكن للعملاء التسجيل في منصة "إتمام" ومعرفة الضوابط والاشتراطات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، أو من خلال التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعية.

وتتجسّد خدمات "إتمام" في منصته الإلكترونية وتطبيق "وافي" عبر العديد من الخدمات كاعتماد المخططات وطلب رخص البناء، والاستفسار عن سريان الصك، وطلب الشراكة مع وزارة الإسكان، وطلب رخص البيع لمشروعات البيع على الخريطة "وافي".

ويؤكد مركز خدمات المطورين "إتمام" حرصه على تقديم الدعم اللازم للمطورين العقاريين، كما يدعو المطورين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" etmam_sa.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة