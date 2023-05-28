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نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

رئاسة الإقليم كانت قد تعطلت قبل نحو عامين

قال متحدث باسم برلمان كردستان العراق لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان برزاني؛ رئيساً لكردستان العراق.

وحصل بارزاني؛ الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، على 68 صوتاً من أصوات 81 نائباً حضروا الجلسة، ويضم برلمان الإقليم 111مقعداً.

وقاطع جلسة التصويت نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائباً)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيس للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني؛ وفقاً للمصدر.

ونيجيرفان؛ الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، هو ابن شقيق مسعود بارزاني؛ الرئيس السابق الوحيد للإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" كان برلمان كردستان قد صوّت، بداية الشهر الجاري، لمصلحة قانون تفعيل رئاسة الإقليم المعدّل، وآلية انتخاب رئيس جديد.

وكانت رئاسة الإقليم قد تعطلت، قبل نحو عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق
سبق

قال متحدث باسم برلمان كردستان العراق لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان برزاني؛ رئيساً لكردستان العراق.

وحصل بارزاني؛ الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، على 68 صوتاً من أصوات 81 نائباً حضروا الجلسة، ويضم برلمان الإقليم 111مقعداً.

وقاطع جلسة التصويت نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائباً)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيس للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني؛ وفقاً للمصدر.

ونيجيرفان؛ الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، هو ابن شقيق مسعود بارزاني؛ الرئيس السابق الوحيد للإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" كان برلمان كردستان قد صوّت، بداية الشهر الجاري، لمصلحة قانون تفعيل رئاسة الإقليم المعدّل، وآلية انتخاب رئيس جديد.

وكانت رئاسة الإقليم قد تعطلت، قبل نحو عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:34 PM

نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

رئاسة الإقليم كانت قد تعطلت قبل نحو عامين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,013

قال متحدث باسم برلمان كردستان العراق لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان برزاني؛ رئيساً لكردستان العراق.

وحصل بارزاني؛ الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، على 68 صوتاً من أصوات 81 نائباً حضروا الجلسة، ويضم برلمان الإقليم 111مقعداً.

وقاطع جلسة التصويت نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائباً)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيس للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني؛ وفقاً للمصدر.

ونيجيرفان؛ الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، هو ابن شقيق مسعود بارزاني؛ الرئيس السابق الوحيد للإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" كان برلمان كردستان قد صوّت، بداية الشهر الجاري، لمصلحة قانون تفعيل رئاسة الإقليم المعدّل، وآلية انتخاب رئيس جديد.

وكانت رئاسة الإقليم قد تعطلت، قبل نحو عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق.

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