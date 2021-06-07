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خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًا

تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.

وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.

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خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًا
سبق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.

وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
08:27 AM

خبير الطقس "الحصيني" يتوقع تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج غدًا

تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,450

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تراجع الكتلة الحارة تدريجيًّا عن مدن المملكة والخليج، بتراجع درجات الحرارة من ثلاث إلى خمس درجات مئوية.

وقال "الحصيني": يكون ذلك واضحًا في نهاية هذا الأسبوع؛ بمعنى أن تخف شدة الحر لتعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السنوية في مثل هذا الوقت من السنةً.

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