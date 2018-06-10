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"الأرصاد" عن طقس الأربعاء: رياح وغبار بمناطق وأمطار رعدية بأخرى

سماء غائمة بالمرتفعات وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" عن طقس الأربعاء: رياح وغبار بمناطق وأمطار رعدية بأخرى
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
08:55 AM

"الأرصاد" عن طقس الأربعاء: رياح وغبار بمناطق وأمطار رعدية بأخرى

سماء غائمة بالمرتفعات وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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