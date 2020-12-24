قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية." وحدد التحالف مهلة تبدأ من الساعة (2000 محلي) بتوقيت صنعاء، وأكد "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني."

"التحالف": مهلة 6 ساعات للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية."

وحدد التحالف مهلة تبدأ من الساعة (2000 محلي) بتوقيت صنعاء، وأكد "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني."

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 07:47 PM

اخر تعديل 24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 01:26 AM

"التحالف": مهلة 6 ساعات للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء أكد: سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاعوا لأحكام القانون الدولي الإنساني





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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية."

وحدد التحالف مهلة تبدأ من الساعة (2000 محلي) بتوقيت صنعاء، وأكد "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني."