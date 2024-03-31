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بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة .. "هدف" تعقد ورشة عمل لدعم التوظيف

بهدف زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وتدريبهم

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورشة عمل للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك في مقر الغرفة بمحافظة جدة، وبحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص.

واستعرض مسؤول خدمة العملاء في فرع صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم بجدة حمزة صبيحي، مزايا وضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وشروط الاستفادة من البرنامج وآلية الدعم، وكذلك رحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.

وأوضح صبيحي أن البرنامج، يعمل على زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم توظيفهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم في القطاع الخاص، مضيفًا أن الصندوق عقد عدة لقاءات وورش عمل مع مجموعات متخصصة من قطاعات مختلفة في قطاع الأعمال، خلال مرحلة تصميم البرنامج، وتم الاستفادة من هذه الأفكار والمقترحات في تلك المرحلة‪.

وأشار صبيحي، إلى أن الصندوق بدأ بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، منذ منتصف يناير الماضي، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.

وشهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرح عدد من الأفكار والاستفسارات حول البرنامج وآلية الاستفادة منه، حيث أجاب مشرف خدمة العملاء بفرع الصندوق في جدة الأستاذ هيثم بناوي على استفسارات الحضور، لافتًا إلى أنه سيتم الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات، في مرحلة تقييم وتطوير البرنامج.

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بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة .. "هدف" تعقد ورشة عمل لدعم التوظيف
سبق

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورشة عمل للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك في مقر الغرفة بمحافظة جدة، وبحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص.

واستعرض مسؤول خدمة العملاء في فرع صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم بجدة حمزة صبيحي، مزايا وضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وشروط الاستفادة من البرنامج وآلية الدعم، وكذلك رحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.

وأوضح صبيحي أن البرنامج، يعمل على زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم توظيفهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم في القطاع الخاص، مضيفًا أن الصندوق عقد عدة لقاءات وورش عمل مع مجموعات متخصصة من قطاعات مختلفة في قطاع الأعمال، خلال مرحلة تصميم البرنامج، وتم الاستفادة من هذه الأفكار والمقترحات في تلك المرحلة‪.

وأشار صبيحي، إلى أن الصندوق بدأ بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، منذ منتصف يناير الماضي، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.

وشهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرح عدد من الأفكار والاستفسارات حول البرنامج وآلية الاستفادة منه، حيث أجاب مشرف خدمة العملاء بفرع الصندوق في جدة الأستاذ هيثم بناوي على استفسارات الحضور، لافتًا إلى أنه سيتم الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات، في مرحلة تقييم وتطوير البرنامج.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
04:05 PM

بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة .. "هدف" تعقد ورشة عمل لدعم التوظيف

بهدف زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وتدريبهم

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عبدالله الراجحي - جدة
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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورشة عمل للتعريف ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك في مقر الغرفة بمحافظة جدة، وبحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص.

واستعرض مسؤول خدمة العملاء في فرع صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم بجدة حمزة صبيحي، مزايا وضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وشروط الاستفادة من البرنامج وآلية الدعم، وكذلك رحلة صاحب العمل والباحث عن عمل، من أجل الاستفادة من البرنامج.

وأوضح صبيحي أن البرنامج، يعمل على زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم توظيفهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم في القطاع الخاص، مضيفًا أن الصندوق عقد عدة لقاءات وورش عمل مع مجموعات متخصصة من قطاعات مختلفة في قطاع الأعمال، خلال مرحلة تصميم البرنامج، وتم الاستفادة من هذه الأفكار والمقترحات في تلك المرحلة‪.

وأشار صبيحي، إلى أن الصندوق بدأ بتقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، منذ منتصف يناير الماضي، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.

وشهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرح عدد من الأفكار والاستفسارات حول البرنامج وآلية الاستفادة منه، حيث أجاب مشرف خدمة العملاء بفرع الصندوق في جدة الأستاذ هيثم بناوي على استفسارات الحضور، لافتًا إلى أنه سيتم الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات، في مرحلة تقييم وتطوير البرنامج.

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