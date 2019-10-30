وزير الداخلية يوجّه بتكريم رجل أمن أُصيب أثناء مهمة أمنية

أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة .. تقديراً لجهوده

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الرقيب أول/ سعد بن كامل الفهمي؛ أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة، تقديراً لجهوده.

وسلّم مدير شرطة العاصمة المقدّسة المكلّف العميد ركن/ علوش بن بندور الحربي؛ بمكتبه، صباح اليوم، للرقيب أول المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده.

من جانبه، رفع الرقيب أول "الفهمي"؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.